No Japão, Taylor Swift retoma a "The Eras Tour" e estreia "Dear Reader". Veja! "Holy Ground", cantada nos EUA em maio foi a segunda canção surpresa da noite

Taylor Swift retomou nesta quarta-feira, dia 7, a "The Eras Tour", com o primeiro de uma série de quatro shows em Tóquio. O show exibido para os japoneses seguiu o padrão visto até aqui, sem nenhuma mudança no repertório fixo da performance.

Como sempre, duas canções surpresa foram mostradas. Uma delas, "Dear Reader", de "Midnights", de fato inédita até este momento na turnê.

Veja a performance:

Taylor já tinha avisado no final do ano passado que não teria como seguir cantando duas músicas inéditas por noite após mais de 60 concertos e que algumas canções fariam um retorno em 2024. Neste dia de estreia, a cantora resgatou "Holy Ground", presente em "Red" (2012), que ela havia mostrado em maio passado em Nova Iorque, ou East Rutherford, para sermos mais exatos.

Confira:

