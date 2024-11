No Rio, ROSÉ fala com fãs e vai ao Maracanã com Bruno Mars, mas não participa do show do cantor No Engenhão, Bruno cantou trecho da música que gravou com a integrante do BLACKPINK

Vagalume|Do R7 20/10/2024 - 12h47 (Atualizado em 20/10/2024 - 12h47 ) twitter

