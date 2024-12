Noel Gallagher garante que não haverá brigas no Oasis: "Estamos velhos demais" Em recente entrevista, música descartou confusões com o irmão Liam Gallagher e também falou sobre a reação de sua mãe sobre a reunião... Vagalume|Do R7 02/12/2024 - 11h08 (Atualizado em 02/12/2024 - 11h08 ) twitter

Noel Gallagher deu uma entrevista durante uma exposição em Londres, neste fim de semana, na qual garantiu aos fãs que a reunião do Oasis não será interrompida devido a uma briga ou confusão no palco, algo que certamente é o maior receio do público que já esgotou os ingressos para os shows de 2025, incluindo os dois que a banda fará em São Paulo no mês de outubro.



No papo, o músico comentou que a turnê não terá o mesmo nível de excessos do passado, atribuídos à juventude da época. “Não, não será tão caótico como antigamente, porque estamos no lado errado dos 50 agora, então estamos muito velhos. Estamos velhos demais para nos importarmos com alguma merd*, então não haverá desendendimentos, nem brigas. É uma volta de honra para a banda", afirmou Noel [via The Sun].



Outro momento curioso da conversa, foi quando Noel contou sobre a reação de sua mãe, Peggy, em relação à reconciliação entre os dois filhos e a reunião do Oasis. Segundo o músico, Peggy reagiu com indiferença, apenas dizendo "Será legal". "Minha mãe não poderia se importar menos. Ela nunca se importou, nunca. Você sabe como mães irlandesas são", disse ele.



Mesmo assim, os irmãos estão determinados a levá-la para assistir a um dos shows, possivelmente em Dublin. Ainda que os músicos acumulem uma grande fortuna, estimada em 58 milhões de libras, sua mãe continua vivendo de forma modesta na residência onde criou seus filhos, em Manchester. "As pessoas levam tiros na estrada e ela ainda deixa a porta aberta".



Questionado sobre se os dois estão se mantendo em forma para a turnê, ele acrescentou: "Bem, eu ainda bebo. E acho que o Liam ainda bebe também".



Fonte: Vagalume