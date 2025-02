"Not Like Us", de Kendrick Lamar, faz retorno impressionante ao topo da Billboard Hot 100 Hit ganhou força nas paradas musicais devido à apresentação do rapper no Super Bowl Vagalume|Do R7 18/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h45 ) twitter

A Billboard divulgou que a música "Not Like Us", de Kendrick Lamar, ressurgiu com força, alcançando novamente o primeiro lugar de sua principal parada, a Hot 100, após uma performance marcante no intervalo do Super Bowl. Esta canção, que anteriormente levou o Grammy de gravação e canção do ano, retornou ao topo, após um intervalo de 29 semanas, destacando-se como um dos retornos mais impressionantes da história do ranking.



Kendrick Lamar celebrou múltiplas conquistas, incluindo a permanência no topo de várias paradas, com destaque para o recorde de dias parada de músicasd de R&B/Hip-Hop. Além disso, as colaborações "Luther", com SZA, e "TV Off", com Lefty Gunplay, também tiveram desempenhos significativos, ascendendo nas posições do Hot 100 graças ao destaque na performance do Super Bowl.



Enquanto isso, outras faixas também ganharam atenção. "Pink Pony Club", de CHAPPELL ROAN, subiu para o top 10 após sua apresentação no Grammy, e SZA, com "30 for 30" em parceria com Kendrick Lamar, avançou consideravelmente nas paradas.



Fonte: Vagalume