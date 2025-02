Nova música de LISA terá participações de Doja Cat e Raye. Veja o teaser de "BORN AGAIN"! Single prepara o clima para a chegada do primeiro álbum solo da integrante do BLACKPINK Vagalume|Do R7 06/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 09h26 ) twitter

Os fãs de Lisa poderão ouvir mais uma música da integrante do BLACKPINK antes da chegada de "Alter Ego", seu primeiro álbum solo.



A cantora vai lançar "BORN AGAIN", com as participações de Doja Cat e RAYE nesta quinta-feira (6) às 21 horas no horário de Brasília. Para marcar o anúncio, a tailandesa liberou um teaser de 15 segundos com um trecho da música e clipe para criar expectativa em seus fãs.



Este será o quarto single de "Alter Ego". O disco poderá ser ouvido a partir do dia 28 de fevereiro.



Veja:



Fonte: Vagalume