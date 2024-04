Novo álbum de Taylor Swift terá participações de Post Malone e Florence and the Machine Com 16 músicas e mais uma faixa bônus, "The Tortured Poets Departament" sai em abril

Crédito fotos: Beth Garrabrant

Taylor Swift liberou mais algumas informações sobre "The Tortured Poets Department", seu próximo álbum. O 11° disco da cantora será mais um trabalho de fôlego, em uma obra onde eles não são raros. Ele terá 16 músicas e mais uma faixa bônus incluída nas edições físicas.

As participações especiais serão duas. Post Malone é o convidado de "Fortnight", a canção que abre o LP, e Florence and the Machine marca presença em "Florida!!!".

Confira o tracklist:

2. "The Tortured Poets Department"

3. "My Boy Only Breaks His Favorite Toys"

4. "Down Bad"

5. "So Long, London"

6. "But Daddy I Love Him"

7. "Fresh Out the Slammer"

8. "Florida!!!" (feat. Florence and the Machine)

9. "Guilty as Sin?"

10. "Who's Afraid of Little Old Me?"

11. "I Can Fix Him (No Really I Can)"

12. "Loml"

13. "I Can Do It With a Broken Heart"

14. "The Smallest Man Who Ever Lived"

15. "The Alchemy"

16. "Clara Bow"

17. "The Manuscript" (faixa bônus)

