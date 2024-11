Novo álbum de The Weeknd também vai gerar filme, com Jenny Ortega no elenco "Hurry Up Tomorrow" será um thriller psicológico com forte presença musical Vagalume|Do R7 06/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 06/11/2024 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Hurry Up Tomorrow", o novo álbum de The Weeknd também irá gerar um filme com distribuição pela poderosa Lionsgate e Jenny Ortega, a Wandinha da série da Netflix, e Barry Keoghan ("Saltburn") no elenco, além do próprio cantor. Assim como o disco, o longa ainda não teve sua data de lançamento divulgada.



A direção ficou nas mãos de Trey Edward Shults ("As Ondas", de 2019). Descrito como "um thriller psicológico, com forte presença musical", o filme tem trilha composta pelo próprio Abel Tesfaye em parceria com o renomado Daniel Lopatin.



Como os detalhes ainda são escassos, não é possível saber o quanto o disco e o projeto cinematográfico estão interligados. Sabe-se apenas que ele já foi filmado e encontra-se em fase de pós-produção. O orçamento foi de 20 milhões de dólares. "Hurry Up Tomorrow" também marcará a estreia efetiva de The Weeknd no cinema - ele fez uma participação como ele mesmo em "Joias Brutas", de 2019 e na série da HBO "The Idol".



Fonte: Vagalume