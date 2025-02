Novo astro da country music, Morgan Wallen lança "I'm The Problem". Escute com letra e tradução! Single dá nome ao próximo disco do cantor Vagalume|Do R7 31/01/2025 - 02h05 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h05 ) twitter

Crédito foto: Reprodução / Instagram: @gatewoodcreative



Morgan Wallen, grande nome da country music na atualidade, lançou o seu novo single, nesta sexta-feira (31). "I'm The Problem" é o primeiro single e faixa que dá nome ao seu próximo álbum, aguardado para esse ano, mas ainda sem data de lançamento.



A faixa traz Morgan cantando sobre um relacionamento problemático, onde duas pessoas não conseguem acertar suas diferenças, porém também não ficam uma sem a outra.



"I'm The Problem" dá nome à nova turnê de Morgan para 2025, nos Estados Unidos. No post de anúncio, ele revelou que ainda está trabalhando no disco, que já teve outros singles lançados, como a recente "Smile".



Ouça "I'm The Problem", com letra e tradução, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"I'm The Problem"



You say I'll never change

A-just to go around town with some gasoline

Just tryin' to bum a flame

Gonna burn the whole place down

And how do you explain

Ever fallin' in love with a guy like me in the first place

Then turn around, say that I'm the worst thing?



I guess I'm the problem

And you're Ms. "Never Do No Wrong"

If I'm so awful

Then why'd you stick around this long?

And if it's the whiskey

Then why you keep on pullin' it off the shelf?

You hate that when you look at me, you halfway see yourself

And it got me thinkin'

If I'm the problem, well, you might be the reason



We try to go our sеparate ways

And we're back and forth likе a swingin' door

And tomorrow's like yesterday

Some days better than the night before

And you're back to me again

Then you go and tell your friends



That I'm the problem

And you're Ms. "Never Do No Wrong"

If I'm so awful

Then why'd you stick around this long?

And if it's the whiskey

Then why you keep on pullin' it off the shelf?

You hate that when you look at me, you halfway see yourself

And it got me thinkin'

If I'm the problem, well, you might be the reason



If I'm such a waste of breath, such a waste of time

Then why you on your way

To waste another Friday night?



If I'm the problem

And you're Ms. "Never Do No Wrong"

If I'm so awful

Then why'd you stick around this long?

And if it's the whiskey

Then why you keep on pullin' it off the shelf?

You hate that when you look at me, you halfway see yourself

And it got me thinkin'

If I'm the problem, well, you might be the reason



"Eu sou o problema"



Você diz que eu nunca vou mudar

Alguém quem anda pela cidade com um pouco de gasolina

Só tentando acender uma chama

Que vai queimar o lugar todo

E como você explica

Já ter se apaixonado por um cara como eu em primeiro lugar

Então se vira e diz que eu sou a pior coisa?



Acho que o problema sou eu

E você é a Srta. "Nunca Faça Nada de Errado"

Se eu sou tão horrível

Então por que você ficou aqui tanto tempo?

E se for o uísque

Então por que você continua o tirando da prateleira?

Você odeia que quando olha para mim, você se vê pela metade

E isso me fez pensar

Se eu sou o problema, bem, você pode ser a razão



Tentamos seguir caminhos separados

E nós estamos indo e voltando como uma porta giratória

E amanhã é como ontem

Alguns dias são melhores que a noite anterior

E você está de volta para mim novamente

Então você vai e conta para seus amigos



Que eu sou o problema

E você é a Srta. "Nunca Faça Nada de Errado"

Se eu sou tão horrível

Então por que você ficou aqui tanto tempo?

E se for o uísque

Então por que você continua o tirando da prateleira?

Você odeia que quando olha para mim, você se vê pela metade

E isso me fez pensar

Se eu sou o problema, bem, você pode ser a razão



Se eu sou uma perda de fôlego, uma perda de tempo

Então por que você está indo

Desperdiçar mais uma sexta-feira à noite?



Se eu sou o problema

E você é a Srta. "Nunca Faça Nada de Errado"

Se eu sou tão horrível

Então por que você ficou aqui tanto tempo?

E se for o uísque

Então por que você continua o tirando da prateleira?

Você odeia que quando olha para mim, você se vê pela metade

E isso me fez pensar

Se eu sou o problema, bem, você pode ser a razão



Fonte: Vagalume