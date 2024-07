Novo disco do Offspring terá música voltada para o metal, chamada "Come To Brazil"

‌



O Offspring pode entregar aos fãs um som mais pesado e até uma faixa mais voltada para o metal em seu próximo álbum "Supercharged", que será lançado no dia 11 de outubro. Em uma entrevista para o site finlandês Chaoszine, o guitarrista Kevin "Noodles" Wasserman falou sobre o processo de criação e gravação do sucessor de "Let The Bad Times Roll", de 2021, entregando um pouco do que os fãs poderão encontrar nele.



"Trabalhamos com Bob novamente, Bob Rock, nosso produtor. Trabalhamos com ele há cerca de 15, 16 anos. E nós nos reunimos de vez em quando, por algumas semanas... umas duas, três semanas. Ele vem para Huntington [na Califórnia] ou nós vamos para lá, em Vancouver. Tem um estúdio chamado The Warehouse lá, onde ele gosta de trabalhar, e nós temos o nosso próprio estúdio em Huntington. E a gente fica lá, curtindo. Conversamos sobre música e depois gravamos e tentamos coisas diferentes e vemos o que acontece", disse Noodles.



Apesar do clima relaxado entre a banda no estúdio nesse processo de gravação, Noodles explica: "Nós trabalhamos duro no que fazemos, especialmente o Dexter. Ele se concentra muito em detalhes minuciosos. Não sei como ele guarda todos esses detalhes na cabeça. Eu falo, ‘Cara, eu adorei isso. Batida legal. Ritmo legal. Vamos nessa.' E aí ele diz, 'Bem, tem uma parte de bateria que precisa ser arrumada aqui e tal...' E eu falo: "Opa, cara. Legal"'.



"Tem momentos em que todos nós discordamos, mas nunca entramos em, sei lá... uma discussão séria. A gente discorda, debate, tentamos coisas diferentes... se o Bob der uma sugestão diferente, a gente tenta e vê se funciona", continuou o guitarrista.



Sobre a direção musical que a banda decidiu tomar nesse novo trabalho, Noodles afirma que cada música é trabalhada de forma separadamente, entregando que os fãs poderão encontrar músicas mais voltadas para o metal no álbum.



"Uma vez que você tem um monte de músicas, você meio que vê para onde o disco está indo. E então você tenta desenvolver isso. Acho que nunca mudamos tanto. Nunca fizemos um disco conceitual. Nós nunca pensamos: 'Tudo bem, chega dessa coisa de punk rock pop'. Queremos ser metal agora'", explicou.



"Há pelo menos uma música nesse disco que eu chamaria de metal. É thrash metal, se chama 'Come To Brazil'… Eu não sei se é a [música] mais pesada [do álbum]. Também temos muitas músicas de punk rock pesado, mas esta é provavelmente uma das mais pesadas voltadas para o metal, com certeza. Há outra também, chamada 'Get Some', que tem um riff bem rock, quase metal", acrescentou.



Veja a entrevista completa abaixo:



