Novo documentário irá relembrar a chegada dos Beatles à América

2024 marca o aniversário de 60 anos da chegada dos Beatles aos Estados Unidos, um momento chave do século 20. A celebração da data será em dose dupla, com o relançamento dos oito discos da banda que chegaram ao mercado norte-americano naqueles 12 meses,e um novo documentário que será exibido no Disney+ a partir de 29 de novembro.



Com produção de Martin Scorsese e direção de seu protegido David Tedeschi, "Beatles '64" irá recontar a história da primeira visita do quarteto de Liverpool ao país, fazendo uso principalmente das imagens feitas à época pelos irmãos Maysles, agora restauradas em 4K pelo cineasta Peter Jackson. Novos depoismentos de Paul McCartney, Ringo Starr e de pessoas que viveram aqueles momentos únicos também serão vistos no filme.



A qualidade sonora parte musical promete surpreender. Trechos do show que abriu a turnê ou da emblemática performance no The Ed Sullivan Show foram "demixadas" e reorganizadas por Giles Martin - filho do produtor original do grupo George Martin, e atual responsável por cuidar das gravações da banda.



