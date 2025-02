Number_i lança a nova música, "GOD_i". Veja o clipe com a letra! Fenômeno do pop japonês apresenta o seu primeiro lançamento do ano Vagalume|Do R7 28/01/2025 - 00h45 (Atualizado em 28/01/2025 - 00h45 ) twitter

O trio Number_i lançou o seu novo single, "GOD_i", nesta segunda-feira (27). A faixa é a primeira novidade do novo fenômeno do pop japonês em 2025.



Junto com a música, Sho Hirano, Yuta Jinguji e Yuta Kishi lançaram o clipe oficial da música, no canal oficial do grupo no YouTube. Os integrantes do trio falaram sobre o novo single.



"Acho que essa música tem uma mensagem incrivelmente profunda. Mesmo agora, quando a ouvimos, sentimos sua profundidade. Acredito que o significado ressoará ainda mais dependendo das emoções do ouvinte naquele momento. Por favor, aproveitem a audição!", disse Yuta Jinguji.



Responsável pela produção do single, Yuta Kishi falou sobre a sua vontade de saber o que os fãs acharam da novidade. "Curta o novo som de Number_i! É a música perfeita para começar 2025! Espero que você a coloque em repeat! Estou realmente ansioso para ver suas reações!!!".



Veja o clipe de "GOD_i", com a letra original e romanizada, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"GOD_i"



There's no way to know 最低

振り出しに戻ってる

Every year 重ねる

忘れないでよ

はじめからわかっていたんだよな

お前の神様はお前でしかなくて

俺の神様も



これは運命

狙いは定めた

20代も終盤

ずっと忘れないこの曲をアーカイブ

頭の中は you and me

俺が俺にお前の前で課した試練

誰のマネでもない

デカい輪

空に祈った星より

何十倍の価値が光ったステージ



お前から見る俺がいる世界はキラキラ

眩しくてたまに自分見失ったり

がむしゃらに踊った日

泣いたり喰らったりのボーイから



I am my own god

We are, we are 願う

We are, we are 願う

Believers forever

I am my own god

We are, we are 願う

We are, we are 願う

Believers forever

Ye, we go

Glowing, glowing, glowing numbers

Glowing, glowing, glowing numbers

Glowing, glowing, glowing numbers

Chu ma, baby

信じるi For believers (Number i)



本音ぶちまけれなきゃ

誰のための音楽だ?

銭求めたやつら 狂った時代の歯車

迷ってるやつら

俺らだって同じさ

いつでも連絡してきな

Telephone number は i



自信がない my 影分身

俺の将来を心配したアイツはたぶん宇宙人

見返したいだけ

自分を愛せなきゃ

これから先は imagination



このレースは痛みを伴う

笑顔の裏も全部見破る

できたらいいのにーな we know

壊す理想像

敗れて破る壁

泣いてる my babe

My name 臨界点

変えたい目



I am my own god

We are, we are 願う

We are, we are 願う

Believers forever

I am my own god

We are, we are 願う

We are, we are 願う

Believers forever



ねぇ未来の俺にお願いごと

褪せた空にお願いごと

La-la-la

超えたい my entertainer

La-la-la

飲み込んだ星の flavor

La-la-la-la-la

果てはない okay?

こじ開けようぜ

俺に祈るだけ



Yeah, woo

I am my own god

We are, we are 願う

We are, we are 願う

Believers forever

I am my own god

We are, we are 願う

We are, we are 願う

Believers forever

Ye, we go

Glowing, glowing, glowing numbers

Glowing, glowing, glowing numbers

Glowing, glowing, glowing numbers

Chu ma, baby

信じるi For believers



"GOD_i (Romanizado)"



There's no way to know saitei

Furidashi ni modotteru

Every year kasaneru

Wasurenaide yo

Hajime kara wakatte itan da yo na

Omae no kamisama wa omae de shika nakute

Ore no kamisama mo



Kore wa sadame

Nerai wa sadameta

Nijuudai mo owari

Zutto wasurenai kono kyoku o aakaibu

Atama no naka wa you and me

Ore ga ore ni omae no mae de kashita shiren

Dare no mane demo nai

Dekai wa

Sora ni inotta hoshi yori

Nanjuu-bai no kachi ga hikatta suteeji



Omae kara miru ore ga iru sekai wa kirakira

Mabushikute tama ni jibun miushinattari

Gamushara ni odotta hi

Naitari kurattari no booi kara



I am my own god

We are, we are negau

We are, we are negau

Believers forever

I am my own god

We are, we are negau

We are, we are negau

Believers forever

Ye, we go

Glowing, glowing, glowing numbers

Glowing, glowing, glowing numbers

Glowing, glowing, glowing numbers

Chu ma, baby

Shinjiru i For believers (Number i)



Hon'ne buchimakere nakya

Dare no tame no ongaku da?

Zeni motometa yatsura kurutta jidai no haguruma

Mayotteru yatsura

Ore-ra datte onaji sa

Itsudemo renraku shite kina

Telephone number wa i



Jishin ga nai my kage bunshin

Ore no shourai o shinpai shita aitsu wa tabun uchuu jin

Mikaeshitai dake

Jibun o aise kya

Korekara saki wa imagination



Kono reesu wa itami o tomonau

Egao no ura mo zenbu miyaburu

Dekitara ii noni-na we know

Kowasu risouzou

Yaburete yaburu kabe

Naiteru my babe

My name rinkai-ten

Kaetai me



I am my own god

We are, we are negau

We are, we are negau

Believers forever

I am my own god

We are, we are negau

We are, we are negau

Believers forever



Nee mirai no ore ni onegai goto

Aseta sora ni onegai goto

La-la-la

Koetai my entertainer

La-la-la

Nomikonda hoshi no flavor

La-la-la-la-la

Hate wa nai okay?

Kojiakeyou ze

Ore ni inoru dake



Yeah, woo

I am my own god

We are, we are negau

We are, we are negau

Believers forever

I am my own god

We are, we are negau

We are, we are negau

Believers forever

Ye, we go

Glowing, glowing, glowing numbers

Glowing, glowing, glowing numbers

Glowing, glowing, glowing numbers

Chu ma, baby

Shinjiru i For believers



Fonte: Vagalume