Oasis fará anúncio de turnê na América do Sul nesta terça-feira (5) Banda fez um post exibindo diversas mensagens de internautas, inclusive brasileiros, pedindo shows nos países do continente Vagalume|Do R7 04/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 12h48 )

O Oasis deve anúnciar sua turnê na América do Sul nesta terça-feira (5). A banda de Liam Gallagher e Noel Gallagher fez uma publicação nas redes sociais, indicando que o anúncio deve ocorrer às 11h de amanhã.



O post traz um vídeo exibindo diversos pedidos para que os britânicos tragam a aguardada série de shows para o continente, incluindo mensagens brasileiras, o que mostra que nosso país certamente deve estar na rota. Veja abaixo:



Recentemente, Liam Gallagher acendeu o alerta nos fãs brasileiros sobre a possibilidade de shows por aqui ao responder um internauta que pediu que ele viesse com a camisa da seleção brasileira: "Vou de uniforme completo", disse o músico, dando uma pista de que os concertos iriam acontecer.



