OK Go volta a inovar gravando clipe com 64 iPhones. Veja "A Stone Only Rolls Downhill"! Banda americana ficou famosa nos anos 2000 por produções audiovisuais super criativas Vagalume|Do R7 17/01/2025 - 13h08 (Atualizado em 17/01/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A banda OK Go ficou bastante famosa nos anos 2000 ao lançar alguns dos videoclipes mais criativos da história. "Here It Goes Again", o clipe onde os integrantes fazem coreografias em esteiras de corrida, foi uma das produções responsáveis por tornar a banda "queridinha" na internet, com milhões de visualizações.



Vinte anos após os primeiros vídeos que os apresentaram ao mundo, a banda norte americana está de volta com um projeto super ousado. O OK Go lançou, nesta quinta-feira (16), o seu novo e aguardado clipe, "A Stone Only Rolls Downhill" e adiantamos: criatividade é o que não falta aqui.



O trio de pop rock apresenta um clipe gravado com 64 aparelhos iPhone, criando efeitos visuais de fazer cair o queixo. Para se ter uma ideia do trabalho que levou para se produzir o vídeo foram necessários:



- 8 dias de gravação

- 1043 takes de imagens

- 64 aparelhos Iphones exibindo as imagens e formando o clipe



O resultado final é impressionante. Veja abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"A Stone Only Rolls Downhill"



I wish I could say it would all be all right

(It'll all be all right)

I wish I could tell you it would all be fine

(It'll all be just fine)



But a stone only rolls downhill

and these things

they'll be what they will

what they will



Someday soon you'll look out from your hilltop perch

your heart worn out from trying to make sense of the arc

which only bends one way

and you rightly afraid

it don't seem to be the way that we thought



And I wish I could say it would all be all right

(It'll all be all right)

I wish I could tell you it would all be fine

(It'll all be just fine)



But a stone only rolls downhill

and these things

they'll be what they will

what they will



And oh the inertia

of our ravenous brand of avarice

of our selfishness

It was just too much

to overcome

Now we're overrun



And I wish I could say it would all be all right

(It'll all be all right)

I wish I could tell you it would all be fine

(It'll all be just fine)



Oh how I wish that I could tell you it would be all right

could tell you it'll all be fine, it'll work out

Oh how I wish I could tell you it'll all be fine

(It'll all be just fine)



"Uma Pedra Só Rola Ladeira Abaixo"



Eu queria poder dizer que tudo ficaria bem

(Vai ficar tudo bem)

Eu queria poder te dizer que tudo ficaria bem

(Vai ficar tudo bem)



Mas uma pedra só rola ladeira abaixo

e essas coisas

elas serão o que forem

o que forem



Em breve você vai olhar do seu poleiro no topo da colina

seu coração desgastado de tentar dar sentido ao arco

que só se curva para um lado

e você está com medo, com razão

não parece ser do jeito que pensávamos



E eu queria poder dizer que tudo ficaria bem

(Vai ficar tudo bem)

Eu queria poder te dizer que tudo ficaria bem

(Vai ficar tudo bem)



Mas uma pedra só rola ladeira abaixo

e essas coisas

elas serão o que forem

o que forem



E oh, a inércia

da nossa voraz marca de avareza

do nosso egoísmo

Era demais

para superar

Agora estamos sobrecarregados



E eu queria poder dizer que tudo ficaria bem

(Vai ficar tudo bem)

Eu queria poder te dizer que tudo ficaria bem

(Vai ficar tudo bem)



Oh, como eu queria poder te dizer que tudo ficaria bem

poderia te dizer que tudo ficaria bem, que daria certo

Oh, como eu queria poder te dizer que tudo ficaria bem

(Vai ficar tudo bem)



Fonte: Vagalume