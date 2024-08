Olivia Rodrigo, Alanis, Tool, Timberlake? Imagem borrada de line-up do Lolla gera especulações Jornalista afirma que todos eles já fecharam contrato para vir ao Brasil no mesmo período do festival

30/08/2024



