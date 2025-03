Olivia Rodrigo começa turnê com shows nos Lollas do Chile e Argentina. Veja vídeo e o setlist! Transmissão completa do festival para estes países não aconteceu este ano

Vagalume|Do R7 24/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share