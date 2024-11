Olivia Rodrigo desabafa sobre momento tenso em que caiu em um buraco no palco "Assistir depois foi realmente aterrorizante", disse a cantora, em entrevista ao "The Tonight Show" Vagalume|Do R7 30/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 30/10/2024 - 11h28 ) twitter

Olivia Rodrigo recentemente desabafou sobre um incidente ocorrido durante sua "Guts World Tour" em Melbourne, na Austrália. Durante uma apresentação no início deste mês, a cantora passou por um momento bastante tenso ao cair em um buraco no palco. Ao participar do programa "The Tonight Show", apresentado por Jimmy Fallon, Rodrigo relembrou o ocorrido de maneira bem-humorada enquanto assistia ao vídeo da queda. “Oh meu Deus, isso foi engraçado! Eu estou bem”, brincou a cantora no clipe, após sair do buraco para continuar seu show. Ela ainda comentou: "Às vezes, simplesmente tem um buraco no palco".



Embora tenha rido da situação no programa, a artista refletiu que olhar o vídeo de novo foi um tanto assustador. "Assistir depois foi realmente aterrorizante", admitiu, antes de acrescentar: "Mas o show tem que continuar, é o mundo do entretenimento, amor."



Olivia compartilhou mais detalhes sobre a experiência, revelando que estava abalada após a queda e precisou ir ao hospital para garantir que não havia sofrido uma concussão. "Nada aconteceu, eles só queriam confirmar que eu estava bem", afirmou.



Ela também mencionou que, nesse momento delicado, encontrou uma conexão pessoal inesperada. A enfermeira que a atendeu era filipina e tinha o mesmo nome de seu avô, que havia falecido poucos meses antes. A cantora sentiu isso como um sinal de que ele estava cuidando dela. "Foi um momento realmente especial. Olhando para trás, fico feliz que tenha acontecido, acho que é uma bela história."



Veja a conversa completa abaixo:



