One Direction recusa convite de reunião no Brit Awards, diz site De acordo com o The Sun, quarteto não teria aceitado por receio de que possa ofuscar a homenagem a Liam Payne Vagalume|Do R7 25/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h45 )

O One Direction recusou uma reunião que aconteceria durante o BRIT Awards deste ano. De acordo com o The Sun, a ideia era que o quarteto participasse de uma homenagem a Liam Payne, mas Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn teriam tomado a decisão de recusar o convite para que homenagem seja exclusivamente sobre Payne, sem os holofotes da reunião.



Ainda segundo o The Sun, a equipe de Harry Styles teria descartado o retorno do grupo. Fontes revelam que, devido ao grande sucesso solo, é improvável que o cantor se reúna tão cedo com os demais integrantes.



Um informante do mundo musical destaca que investir em Harry como artista solo demandou muito esforço, e ele alcançou respeito e legitimidade na indústria. Qualquer eventual retorno à banda precisaria ocorrer no momento certo, o que não parece ser o caso agora, especialmente após dedicar anos ao lançamento de álbuns e turnês.



Esperanças de uma reunião foram reacendidas após os membros se encontrarem no funeral de Liam Payne, se tornando a primeira vez desde que Zayn deixou a banda, em 2015. Além disso, recentemente Louis Tomlinson e Zayn voltaram a se comunicar, com o primeiro assistindo a um show do segundo em Los Angeles.



Apesar da especulação de uma homenagem nos BRITS, o evento optará por outra forma de tributo.



Fonte: Vagalume