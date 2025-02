Oruam assina termo e é liberado pela polícia Rapper negou que foragido da justiça que estava em sua cxasa fosse traficante Vagalume|Do R7 26/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após ser preso na manhã desta quarta-feira sob a justificativa de estar abrigando um fugitivo da justiça em sua mansão, Oruam foi liberado após assinar um termo circunstancial.



Na saída, o rapper disse que iria voltar tranquilo para casa e negou que Yuri Pereira Gonçalves, o foragido, lidasse com o tráfico de drogas. "Ele não é traficante. Ele é uma pessoa normal e é meu amigo. Eu não sabia que ele estava foragido."



O mandado de busca na mansão do artista foi feito com outra intenção. Os policiais forma até o local tentando encontrar armas que teriam sido usadas em uma série de disparos realizados em dezembro passado em um condomínio no interior de São Paulo. Sobre essa acusação Oruam disse que tratavam-se de balas de borracha.



Fonte: Vagalume