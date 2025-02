Oruam é detido pela polícia em área nobre do Rio de Janeiro Rapper de 23 anos foi encaminhado para delegacia após fazer manobra perigosa Vagalume|Do R7 20/02/2025 - 18h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h25 ) twitter

O rapper Oruam, de 23 anos, foi detido na tarde desta quinta-feira (20), durante uma blitz na Barra da Tijuca, área nobre localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. As autoridades da Polícia Militar do Rio relataram que o cantor teria realizado uma manobra arriscada, conhecida como "cavalo de pau", aparentemente para evitar uma abordagem policial



Após o incidente, Oruam foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil no Rio.



Um vídeo que circula nas redes sociais captura o momento da detenção do artista, mostrando-o sendo colocado em uma viatura da PM, enquanto várias pessoas se reuniam ao redor dos policiais e do veículo. Para dispersar a multidão, as autoridasdes utilizaram spray.



Curiosamente, cerca de uma hora antes do ocorrido, Oruam postou uma imagem no Instagram exibindo um gesto obsceno, vestido com a mesma roupa do momento de sua detenção.



Veja o vídeo com Oruam sendo detido pela polícia:



SOBRE ORUAM



O cantor, cujo nome real é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, é filho de Marcinho VP, um dos mais perigosos traficantes do país. Oruam virou tema de muitos debates pela internet recentemente depois de se tornar alvo de um projeto de lei em São Paulo. Apelidada de "lei anti-Oruam", a proposta visa impedir que a administração pública contrate eventos ou artistas cujas apresentações incluam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.



Oruam, que nasceu no Rio em 2001, é uma figura proeminente no cenário do trap no Brasil, com milhões de ouvintes no Spotify e em outras plataformas de música. Seu nome começou a ganhar destaque em 2021.



Desde então, o artista continuou expandindo sua carreira, colaborando com projetos influentes e artistas renomados, consolidando-se como um dos grandes representantes do trap.



O rapper também é famoso por compartilhar seu estilo de vida extravagante nas redes sociais, ostentando carros de luxo e mansões.



Fonte: Vagalume