Oruam é preso no Rio de Janeiro por abrigar traficante em sua mansão "Não vou falar para tu, não. Tu é um delegado ou um juiz para eu falar alguma coisa para você?" Vagalume|Do R7 26/02/2025 - 09h05 (Atualizado em 26/02/2025 - 09h05 )

O rapper Oruam foi preso em flagrante em sua mansão na manhã de hoje (26) sob acusação de abrigar um foragido da justiça no local. Em uma operação de busca e apreensão o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que portava uma pistola 9 mm com kit-rajada e munição, foi encontrado.



A investigação não teve relação com o episódio ocorrido há uma semana quando Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome verdaderio do artista, foi preso por direção perigosa.



O mandado era referente a um caso ocorrido em dezembro do ano passado quando o rapper foi acusado de ter feito disparos com arma de fogo em um condomínio em Igaratá, São Paulo. Os agentes estavam atrás de armas que pudessem ter sido usadas neste incidente.



Como Yuri estava na mansão, Oruam acabou enquadrado por favorecimento pessoal - quando se ajuda alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades. Márcia Nepomuceno, mãe do artista, também foi alvo da operação.



Ao chegar à delegacia, Mauro não quis falar com os repórteres limitando-se a dizer: "Não vou falar para tu, não. Tu é um delegado ou um juiz para eu falar alguma coisa para você?",



Fonte: Vagalume