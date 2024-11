Ouça a nova versão de "Do They Know It's Christmas?", criada a partir de três gravações da música Single sai no aniversário de 40 anos da gravação da canção original

Vagalume|Do R7 26/11/2024 - 18h47 (Atualizado em 26/11/2024 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share