Ouça os novos álbuns de Amyl And The Sniffers e do Beach Weather, que virão em 2025 ao Brasil! Banda australiana chega para festival punk itinerante. Trio indie vem para o C6 Fest

Vagalume|Do R7 29/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share