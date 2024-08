Ozzy Osbourne lamenta perda de "Rocky", seu cachorrinho de estimação Animal fez companhia ao "Príncipe das Trevas" por 15 anos Vagalume|Do R7 22/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-