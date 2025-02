Ozzy Osbourne lança "Gods Of Rock N Roll". Ouça a nova música do ícone com Billy Morrison Música é a segunda colaboração entre o guitarrista e o Príncipe das Trevas Vagalume|Do R7 14/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h25 ) twitter

Uma nova canção de Ozzy Osbourne foi lançada nesta sexta-feira, 14. "", é outra faixa do guitarrista Billy Morrison feita com o veterano inglês, depois de "Crack Cocaine", que saiu no ano passado. Steve Stevens, guitarrista de Billy Idol com quem Morrison também toca, é outro nome de peso que participa desta balada emotiva e de grande dramaticidade.



Como é sabido, Ozzy vem sofrendo com sérios problemas de saúde há alguns anos, além de ter sido recentemente diagnosticado com o Mal de Parkinson. Por isso, ele está impossibilitado de andar e fazer turnês. Por outro lado, "Gods Of Rock N Roll" mostra que a voz inconfundível do cantor, ao menos em disco, está em boa forma.



Apesar das dificuldades, Ozzy quer agradecer seu público por uma última vez e topou se apresentar no dia 5 de julho no Villa Park, em Birmingham, sua cidade natal. Além daquela que está anunciada como a última performance do Black Sabbath, Osbourne também fará um set com músicas de sua carreira solo nesta grande celebração do heavy metal.



Ouça:



Fonte: Vagalume