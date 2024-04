Ozzy solta o verbo após Kanye West usar versão de música do Black Sabbath em evento "Não quero nenhuma associação com esse homem", disparou a lenda do rock em suas redes sociais, afirmando ter negado o pedido do rapper...

09/02/2024 - 17h09 (Atualizado em 03/04/2024 - 07h58 )

