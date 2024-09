Pabllo Vittar lança "Planeta de Cores" e "Hoje À Noite". Ouça com as letras! Faixas trazem participações de Forrozão Tropykália, Mara Pavanelly e Nattan Vagalume|Do R7 03/09/2024 - 22h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 22h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-