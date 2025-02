Paige lança seu álbum de estreia, "Esse é Meu Mundo" Cantora mineira mostra um pop multifacetado em seu primeiro trabalho, passeando pelo afrobeat, reggaeton, rap e R&B Vagalume|Do R7 30/01/2025 - 21h25 (Atualizado em 30/01/2025 - 21h25 ) twitter

A cantora mineira Paige lançou, hoje (30), seu álbum de estreia, intitulado "Esse é Meu Mundo". Apoiado pelo edital Natura Musical, o disco conta com 11 faixas voltadas para um pop multifacetado, misturando afrobeat, reggaeton, rap e R&B, com participações especiais, além de ser um verdadeiro manifesto sobre suas origens, identidade e propósito como artista.



Entre as músicas já conhecidas, estão “Trik Trik”, “Pra Viajar” e “Muy Linda”, que deram um gostinho ao público do que estava por vir.



Ouça o álbum abaixo:



TRACKLIST

1. Sonhooos (intro)

2. Filha do Sol

3. Garotas e Garotos

4. Muy Linda (feat. DJ WS da Igrejinha)

5. Trik Trik

6. Dispara (feat. Jade e Karen Fialho)

7. Água de Coco (feat. Kaike)

8. Pra Viajar (feat. Cynthia Luz)

9. Retrato

10. Suprir

11. 98'



