Panic! At the Disco voltará aos palcos para o festival When We Were Young 2025 Banda será headliner do evento, ao lado do blink-182, celebrando 20 anos do álbum "A Fever You Can't Sweat Out"

Vagalume|Do R7 30/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 30/10/2024 - 00h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share