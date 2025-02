Papa Roach está de volta com o single "Even If Kills Me". Ouça com a letra e a tradução! Música é a primeira da banda em três anos e foi apresentada ao vivo durante show em Berlim, nesta terça-feira (21) Vagalume|Do R7 22/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h26 ) twitter

A banda Papa Roach (Foto: Bryson Roatch) lançou a nova música "Even If It Kills Me", marcando o retorno do grupo ao cenário musical após três anos desde o lançamento da faixa "Leave A Light On (Talk Away The Dark)", que contou com a participação de Carrie Underwood. O novo single tambem foi apresentado pela primeira vez ao vivo durante o show em Berlim, na Huxley's Neue Welt, nesta terça-feira (21), durante a turnê que celebra 25 anos do álbum "Infest".



A tour, intitulada "Rise Of The Roach", segue pela Europa e Reino Unido e também já tem datas agendadas pelos EUA e Canadá. Será que passa por aqui?



Confira o single "Even If It Kills Me" com a letra e a tradução abaixo:



"Even If It Kills Me"



Running from the past

Running from the pain

You can't run it back

If you can't get away

R-r-running from the past

Running from the pain

You can't run it back

If you can't get away (Oh)



Is this a warning? Is this a sign?

Should I keep my mouth shut, let you never lie?

Cause everyday is a dull fight

I can see it piling up like a mile high

Oh, oh, oh

Cause I hope that you know

when you're broken I'm broken too

Oh, oh, oh

If you need me I'll bleed for you



Even if it kills me inside

Even if you burn me alive

I'll carry that pain that you don't need

I'll carry that weight that you don't see

Even if it kills me this time

Even if I'm buried alive

I'll give my last breath so you could breathe

Even if it kills me

Even if it kills me



Is this the moment, is this the time?

Are you gonna wake up, gonna realize?

Your world is burning, a thousand signs

But you're choking on the smoke from the other side

Oh, oh, oh

And I hope that you know

when you're broken I'm broken too

Oh, oh, oh

If you need me I'll bleed for you



Even if it kills me inside

Even if you burn me alive

I'll carry that pain that you don't need

I'll carry that weight that you don't see

Even if it kills me this time

Even if I'm buried alive

I'll give my last breath so you could breathe

Even if it kills me



Running from the past

Running from the pain

You can't run it back

If you can't get away

R-r-running from the past

Running from the pain

You can't run it back

If you can't get away

Warning



I won't run, I won't hide

Standing in the fire I'm alive

I won't run, I won't hide

I'm not leaving you behind



Even if it kills me inside

Even if you burn me alive

I'll carry that pain that you don't need

I'll carry that weight that you don't see

Even if it kills me this time

Even if I'm buried alive

I'll give my last breath so you could breathe

Even if it kills me

Even if it kills me

Even if it kills me



I won't run, I won't hide

I'm not leaving you behind



"Mesmo que isso me mate"



Fugindo do passado

Fugindo da dor

Você não pode voltar atrás

Se não conseguir fugir

Fu-fugindo do passado

Fugindo da dor

Você não pode voltar atrás

Se não conseguir fugir (Oh)



Isso é um aviso? Isso é um sinal?

Devo ficar de boca fechada e nunca deixar você mentir?

Porque todo dia é uma briga chata

Eu posso ver isso se acumulando como uma montanha alta

Oh, oh, oh

Porque espero que você saiba que

quando você está magoada, eu também estou magoado

Oh, oh, oh

Se precisar de mim, eu sangrarei por você



Mesmo que isso me mate por dentro

Mesmo que você me queime vivo

Eu carregarei aquela dor que você não precisa

Eu carregarei esse peso que você não vê

Mesmo que isso me mate dessa vez

Mesmo que eu seja enterrado vivo

Eu darei meu último suspiro para que você possa respirar

Mesmo que isso me mate

Mesmo que isso me mate



É este o momento, é esta a hora?

Você vai acordar, vai perceber?

Seu mundo está queimando, mil sinais

Mas você está engasgada com a fumaça do outro lado

Oh, oh, oh

E espero que você saiba que

quando você está magoada, eu também estou magoado

Oh, oh, oh

Se precisar de mim eu sangrarei por você



Mesmo que isso me mate por dentro

Mesmo que você me queime vivo

Eu carregarei aquela dor que você não precisa

Eu carregarei esse peso que você não vê

Mesmo que isso me mate dessa vez

Mesmo que eu seja enterrado vivo

Eu darei meu último suspiro para que você possa respirar

Mesmo que isso me mate



Fugindo do passado

Fugindo da dor

Você não pode voltar atrás

Se não conseguir fugir

Fu-fugindo do passado

Fugindo da dor

Você não pode voltar atrás

Se não conseguir fugir

Alerta



Eu não vou correr, eu não vou me esconder

De pé no fogo eu estou vivo

Eu não vou correr, eu não vou me esconder

Eu não vou te deixar para trás



Mesmo que isso me mate por dentro

Mesmo que você me queime vivo

Eu carregarei aquela dor que você não precisa

Eu carregarei esse peso que você não vê

Mesmo que isso me mate dessa vez

Mesmo que eu seja enterrado vivo

Eu darei meu último suspiro para que você possa respirar

Mesmo que isso me mate

Mesmo que isso me mate

Mesmo que isso me mate



Eu não vou correr, eu não vou me esconder

Eu não vou te deixar para trás



Fonte: Vagalume