Patti Smith desmaia durante show em São Paulo e volta ao palco em cadeira de rodas Cantora e poeta veio a São Paulo para performance que une poesia e música experimental Vagalume|Do R7 30/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 09h46 )

A cantora e poeta Patti Smith sofreu um desmaio em pleno palco na noite de ontem (29) no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. A veterana do punk rock veio ao país para duas performances que unem poesia com a música experimental do duo Soundwalk Collective.



Segundo relato do jornalista Marcelo Costa do site Scream & Yell, Patti começou a sentir-se mal durante a leitura do terceiro poema da noite - a artsta há dias estava sofrendo com uma forte enxaqueca - e caiu agarrada ao pedestal do microfone.



Após ser auxiliada, Patti foi levada ao camarim e retornou em uma cadeira de rodas e avisou que, por ordens médicas, não poderia continuar a apresentação. Como alento à audiência, ela cantou, sem nenhum acompanhamento musical, "Wing", de 1996 e seu maior sucesso: "Because The Night".



Até o momento, a performance de hoje (30), com ingressos já esgotados, está confirmada.



Veja o vídeo com o retorno da artista ao palco:



Fonte: Vagalume