Patti Smith tranquiliza fãs após desmaio em São Paulo durante apresentação Show de hoje está confirmado Vagalume|Do R7 30/01/2025 - 15h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h06 )

Após desmaiar em pleno palco durante uma performance em São Paulo na noite de ontem (29), Patti Smith usou seu Instagram, onde tem mais de um milhão de seguidores, para tranquilizar fãs e amigos - a história rapidamente chegou aos principais veículos de comunicação do planeta.



Ao lado da primeira imagem acima, a poeta escreveu a seguinte mensagem:



"Isto é para deixar todos saberem que estou bem. Um relato grosseiramente exagerado está sendo espalhado pela imprensa e redes sociais. Eu sofri uma tontura pós-enxaqueca, tive um pequeno incidente, saí do palco, voltei 10 minutos depois e conversei com as pessoas. Eu disse a elas que estava bem e cantei "Wing" e "Because The Night".



Eu fui examinada por um excelente médico e estava absolutamente bem. Por favor, não aceitem nenhuma outra história.Com toda a confusão do mundo, este incidente explicável não merece tanta atenção.



Obrigado a todos pela sua preocupação. Confiem em mim, estou bem."



A segunda apresentação de Smith com a dupla de música experimental Soundwalk Collective, marcada para hoje à noite (30) novamente no Teatro Cultura Artística está confirmada. Os ingressos estão esgotados.



Fonte: Vagalume