Paul Klein, da banda LANY, é hospitalizado após ser atropelado por um carro

Alto contraste

A+

A-

Crédito fotos: Paul Jason Klein Instagram



Paul Klein, integrante da banda LANY foi hospitalizado após ser atropelado por um carro. O músico informou que o acidente aconteceu no dia 6 de junho, enquanto estava em sua moto, a caminho da academia, mas postou o comunicado apenas nesta terça-feira (11), ao lado de fotos no qual aparece bastante machucado. Na primeira, o cantora ainda está recebendo tratamento no hospital, nas outras, já aparenta estar se recuperando em sua casa.



Klein também acrescenta que shows do LANY na Austrália e na Nova Zelândia, pela "A Beautiful Blur: The World Tour", serão adiados devido a conselhos médicos, mas que o resto da agenda da turnê continua igual.



"Olá a todos. Na noite de quinta-feira, da semana passada, eu fui atropelado por um carro enquanto estava na minha vespa [moto] voltando da academia para casa. Não me lembro de nada após a colisão… Acordei em uma maca que estava sendo colocada em uma ambulância. Chorei muitas lágrimas de gratidão e felicidade nos últimos dias. Eu sei o quanto sou sortudo por ainda estar aqui. Todos os meus sinais vitais estão bons, mas caminhar e se movimentar ainda é um desafio", escreveu o músico.



"Estou melhorando progressivamente e estarei 100% em breve. Os médicos aconselharam que reprogramássemos nossos próximos shows na Austrália e na Nova Zelândia para acelerar minha recuperação. Para aqueles que compraram ingressos, guardem eles, as novas datas serão divulgadas em breve. Obrigado pela compreensão. Esta experiência apenas intensificou os sentimentos de propósito que tenho, então mal posso esperar para me curar e voltar. Todas as outras datas da turnê permanecerão as mesmas. Eu amo vocês e esta vida profundamente! Os vejo em breve!", acrescentou Paul Klein.



Clique para ver no Vagalume



O LANY é formado hoje pelos músicos Paul Jason Klein e Jake Clifford Goss (além dos integrantes contratatos que os acompanham na turnê) e esteve no Brasil em maio deste ano, fazendo um show em São Paulo e outro no Rio.



A banda tinha seis performances programadas para a região da Austrália e Nova Zelândia, que teriam início no dia 19 deste mês. A série de shows na Europa e na Ásia começa a partir de agosto e não deve ser alterada.



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume