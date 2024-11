Paul McCartney ajuda casal a ficar noivo durante show no Chile Ex-beatle virá esta semana ao Brasil para shows em São Paulo e Florianópolis Vagalume|Do R7 13/10/2024 - 01h28 (Atualizado em 13/10/2024 - 01h28 ) twitter

Paul McCartney foi parte de um momento inesquecível durante sua passagem pelo Chile, onde ajudou um casal de fãs a ficar noivo em um de seus shows (crédito foto: MPL Communications MJ Kim/Divulgação). O episódio ocorreu na sexta-feira (11), antes de uma apresentação no Estádio Monumental, em Santiago, na passagem de som que antecedia o show esgotado.



Os protagonistas desta história são Yamil Álamo e Leonora Pereira, que vestiram réplicas dos looks de Paul McCartney e sua esposa, Linda, nos anos 70. O casal segurava uma faixa com uma mensagem inusitada: "Paul: Dê-nos um aperto de mão e nos casaremos". Vendo o cartaz, o ex-beatle os convidou para subir ao palco.



Foi nesse momento que Yamil, sem hesitar, se ajoelhou e pediu Leonora, sua namorada há seis anos, em casamento na frente do lendário músico. Emocionado, ele comentou: "Este foi um momento muito especial para nós porque por muitos anos tentamos conhecê-lo, e hoje é o dia! Não tenho palavras para descrever a experiência."



O casal veio da cidade de La Serena, que fica a cerca de 400 km de Santiago, e agora planeja realizar o casamento ao som da canção "Maybe I'm Amazed", balada romântica icônica do músico.



Paul McCartney, atualmente em sua turnê "Got Back", segue com uma série de apresentações na América do Sul, com datas programadas para os dias 15 e 16 de outubro em São Paulo e dia 19 em Florianópolis. Em seguida, ele leva a turnê para outros países da região, como Peru, Costa Rica, Colômbia e México, com a agenda ainda incluindo shows em grandes cidades europeias, como Paris, Madri, Londres e Manchester.



Fonte: Vagalume