Paul McCartney alerta sobre risco de IA e pede proteção a músicos e artistas criativos Ex-Beatle cobrou medidas do governo britânico em relação às mudanças na lei de direitos autorais Vagalume|Do R7 30/01/2025 - 12h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 12h06 )

Paul McCartney expressou preocupação em relação às mudanças propostas na lei de direitos autorais, que segundo ele, poderiam permitir que a inteligência artificial se apropriasse do trabalho de músicos. O ex-integrante dos Beatles destacou que existe o risco de desenvolvedores de IA utilizarem conteúdos criativos disponíveis online, a menos que os detentores dos direitos optem por se retirar dessa possibilidade.



Em uma entrevista à BBC, Paul McCartney compartilhou suas preocupações: "Temos jovens escrevendo belas canções, e que não possuem nada disso. Alguém pode simplesmente roubar essas criações."



Paul McCartney pediu que o governo britânico repensasse os planos, ressaltando: "Nós somos o povo, vocês são o governo. Devem nos proteger. Se estão legislando algo, assegurem-se de proteger os pensadores e artistas criativos, ou eles simplesmente deixarão de existir."



Atualmente, está em andamento uma consulta que se estenderá até 25 de fevereiro, buscando maneiras de artistas licenciarem e serem remunerados pelo uso de suas obras. Críticos argumentam que a ideia de permitir que artistas optem por não participar não é viável.



De acordo com o The Sun, um porta-voz do governo britânico comentou que o objetivo é estabelecer um regime de direitos autorais que ofereça aos criadores controle real, transparência e o auxílio necessário para licenciá-los.



“Estamos ansiosos por ouvir a opinião da indústria musical sobre estas propostas e nenhum movimento será feito até que estejamos absolutamente confiantes de que estamos a proporcionar clareza, controlo e transparência aos artistas e ao sector, juntamente com o acesso apropriado aos dados para os inovadores da IA", disse o porta-voz [via The Sun].



Fonte: Vagalume