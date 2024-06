Paul McCartney no Brasil: Pré-venda de ingressos está esgotada. Venda geral começa amanhã!

Alto contraste

As pré-vendas de ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil, destinadas para as pessoas que estavam inscritas no fã-clube do astro, esgotaram em poucas horas nesta terça-feira (25). O ex-Beatle retornará ao país para mais dois shows pela "Got Back Tour", se apresentando no dia 15 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo, e 19 de outubro na Ressacada, em Florianópolis.



Para os fãs que não conseguiram adquirir ingressos hoje, a venda destinada para o públio geral, para as duas capitais, tem início nesta quarta-feira (26), às 12h, pelo site da Eventim.



Paul McCartney retorna com a "Got Back Tour" ao Brasil em menos de um ano de sua última vinda em 2023. Na ocasião, o britânico fez 9 shows no país em dezembro, passando por cinco capitais: Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.



Confira as informações de serviço para os novos shows abaixo:



São Paulo

Data: 15 de outubro de 2024

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)



Pista Premium

R$ 990 (Inteira) / R$ 495 (Meia-entrada)

Pista

R$ 650 (Inteira) / R$ 325 (Meia-entrada)

Cadeira Inferior

R$ 890 (Inteira) / R$ 445 (Meia-entrada)

Cadeira Superior

R$ 450 (Intteira) / R$ 225 (Meia-entrada)



- Parcelamento em até 10X somente nas vendas online, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.



Ingressos online: Eventim

Bilheteria Oficial: Allianz Parque – Bilheteria B

Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca - São Paulo/SP

Dia 26 de junho – das 13h às 17h

Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência



Florianópolis

Data: 19 de outubro de 2024

Abertura dos portões: 17h30

Horário do show: 21h

Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva / Ressacada – Avenida Deputado Adimicio Freitas 1000 / Carianos

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim



Pista Premium

R$ 990 (Inteira) / R$ 495 (Meia-entrada)

Pista

R$ 650 (Inteira) / R$ 325 (Meia-entrada)

Cadeira Coberta A

R$ 890 (Inteira) / R$ 445 (Meia-entrada)

Cadeira Coberta C/D

R$ 890 (Inteira) / R$ 445 (Meia-entrada)

Cadeira Descoberta B

R$ 450 (Inteira) / R$ 225 (Meia-entrada)



Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.



- Parcelamento em até 10X somente nas vendas online, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.



Bilheteria Oficial - Florianópolis

Supermercado Angeloni Beira Mar -Praça de Alimentação

Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5288 - Agronômica

Dia 26 de junho – das 13h às 20h - MEDIANTE DISPONIBILIDADE

A partir do dia 27/06 – das 9h às 20h



Formas de pagamento:

- Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

- Dinheiro;

- Sem taxa de conveniência

