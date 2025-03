Pedro Abrunhosa, grande nome do pop rock português, anuncia turnê brasileira. Veja as datas e preços Álbum de estreia do cantor foi eleito recentemente o melhor feito em Portugal nos últimos 40 anos

Vagalume|Do R7 10/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share