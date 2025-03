Pela primeira vez, Xuxa e Angélica gravam música juntas. Escute a prévia! "Qual A Cor da Amizade" estará em "Xuxa Só Para Baixinhos 14" Vagalume|Do R7 19/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h05 ) twitter

Pela primeira vez, Xuxa e Angélica gravaram uma música juntas. "Qual A Cor da Amizade" estará em "Xuxa Só Para Baixinhos 14". Um vídeo que traz uma prévia da canção e depoimentos desses ícones da música feita para crianças no Brasil foi divulgado.



No clipe, Xuxa diz que precisou se segurar para não chorar durante a gravação da faixa, algo que não costuma ocorrer com frequência. Para Angélica, a música funcionou como o fechamento de um "contrato de amizade" entre as duas.



O álbum visual "Xuxa Só Para Baixinhos 14" será lançado no dia 28.



