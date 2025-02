Performance de Kendrick Lamar se torna a mais assistida da história do Super Bowl Rapper supera Michael Jackson com 133,5 milhões de espectadores Vagalume|Do R7 11/02/2025 - 18h25 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A performance de Kendrick Lamar no show do intervalo do Super Bowl LIX se tornou a mais assistida da história, superando o recorde de audiência de Michael Jackson. O rapper conquistou um público impressionante de 133,5 milhões de espectadores, ultrapassando o antigo recorde de 133,4 milhões estabelecido em 1993 pelo Rei do Pop.



Nas redes sociais, a apresentação chamou atenção, em especial, com a diss track "Not Like Us", feita em uma "treta" com o rapper Drake, e contou com a participação de famosos como Samuel L. Jackson, SZA e Serena Williams. Esta foi a primeira vez que um rapper solo liderou o show de intervalo do Super Bowl, tornando o feito ainda mais notável.



Durante sua apresentação, Lamar cantou 10 músicas, entre elas a vencedora de cinco prêmios Grammy, "Not Like Us". A canção foi o destaque do setlist e embora o espetáculo não tenha impressionado em termos de produção cênica extravagante, o uso de imagens poderosas por meio dos dançarinos trouxe mensagens marcantes.



Em "HUMBLE.", por exemplo, os dançarinos formaram uma bandeira americana, que foi dividida no meio para Lamar se posicionar.



O reflexo da performance em seu catálogo foi imediato: não apenas "Not Like Us" se tornou a música mais ouvida do Spotify, globalmente (11 milhões de ouvintes em um dia), mas outras faixas da apresentação também apareceram na lista dos mais ouvidos da plataforma de streaming. "luther (Feat. SZA)" (9 milhões de streams), "tv off" (6.55 milhões) e "All The Stars (With Sza)" (6.06 milhões) foram algumas das mais impulsionadas com o show do intervalo do Super Bowl.



Veja a peformance de Kendrick Lamar abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume