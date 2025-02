Pete Doherty revela estar sob o risco de precisar amputar os dedos de seus pés Diabetes ameaça saúde do membro dos Libertines Vagalume|Do R7 19/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 19/02/2025 - 21h45 ) twitter

Pete Doherty revelou que está vivendo com a possibilidade de precisar amputar os dedos de seus pés. O vocalista do The Libertines e artista solo descobriu ser portador de diabetes tipo 2 no ano passado.



Durante um show em Munique, na semana passada, ele compartilhou com o público o alerta que recebeu: "Eu fui ao médico hoje e ele disse que eu preciso ficar o máximo que puder sem apoiar os pés no chão, caso contrário, irei perder os dedos". O problema surgiu em meio à turnê de divulgação do mais recente álbum dos Libertines "All Quiet On The Eastern Esplanade", de 2024.



No final de 2023, Pete Doherty, de 45 anos, já havia se descrito como "um homem muito doente", mencionando que a morte estava "à espreita".



Além de usar uma muleta para andar, ele tem se apresentado com pantufas e sentado durante as performances - o cantor e guitarrista ficou conhecido nos anos 2000 por seu problemático vídeo em drogas pesadas. Doherty vai lançar "Felt Better Alive", seu novo trabalho solo, em 16 de maio e já agendou uma turnê pelo Reino Unido.



Fonte: Vagalume