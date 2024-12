Pierce The Veil anuncia dois shows no Brasil para dezembro de 2025 Banda passará em Curitiba e São Paulo. Ingressos começam a ser vendidos nesta semana! Vagalume|Do R7 03/12/2024 - 14h07 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h07 ) twitter

O Pierce The Veil retorna ao Brasil para dois shows no final de 2025. A banda na turnê mundial "I Can't Hear You" e tocará em São Paulo e em Curitiba.



Com produção da Live Nation, a tour no Brasil começa pela capital paranaense, no dia 14 de dezembro, no Live Curitiba. Já em Sào Paulo, o show acontece no dia 16 de dezembro, no Espaço Unimed.



A pré-venda para o fã-clube começa nesta quarta-feira (4), às 10h, pela Ticketmaster. Já os ingressos para o público em geral começam a ser vendidos nesta sexta-feira (6), também às 10h, pelo mesmo site.



Confira o post e as informações de serviço abaixo:



SERVIÇO



Curitiba

Apresentação: 14/12/2025 (Domingo)

Abertura dos portões: 17:30h

Horário do show: 20:30h

Local: Live Curitiba

Endereço: R. Itajubá, 143 - Novo Mundo - Curitiba, PR - 81050-040

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



Valores dos ingressos:

Pista: R$590,00 (Inteira) / R$295,00 (Meia-Entrada)

Mezanino: R$640,00 (Inteira) / R$320,00 (Meia-Entrada)



Bilheteria Oficial – sem taxa de serviço

Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro, s/n – Alto da Glória, Curitiba

Referência: Bilheteria ao lado da entrada da administração

Importante: O acesso à fila será encerrado às 17h. Quem estiver na fila após esse horário será atendido conforme a disponibilidade de ingressos.

Atendimento:

Terça a sábado, das 10h às 17h

Atenção: a bilheteria não funciona em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

No dia 06/12 o atendimento na bilheteria será a partir das 11h.



*Cota de ingressos do tipo meia-entrada, limitada a 40% da capacidade, conforme a Lei Federal n.º 12.933/2013. Idosos não fazem parte destes números e não estão submetidos à limitação, por estarem enquadrados na Lei 10.741/2003.



Taxa de Serviço Online: 20%

Limite de ingressos por CPF: Clientes podem comprar até 06 ingressos sendo 02 meias-entradas.



FORMAS DE PAGAMENTO:

Cartões de crédito em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros e Pix



São Paulo

Apresentação: 16/12/2025 (Terça-feira)

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Local: Espaço Unimed

Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



Valores dos ingressos:

Pista Premium: R$640,00 (Inteira) / R$320,00 (Meia-Entrada)

Pista: R$390,00 (Inteira) / R$195,00 (Meia-Entrada)

Mezanino: R$660,00 (Inteira) / R$330,00 (Meia-Entrada)

Camarote A/B: R$680,00 (Inteira) / R$340,00 (Meia-Entrada)



Bilheteria Oficial – sem taxa de serviço

Shopping Ibirapuera

Bilheteria Ticketmaster – Piso Jurupis (subsolo)

Endereço: Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis - São Paulo - SP, CEP: 04029-902 – Entrada pela Avenida Moaci, lateral do shopping.

Importante: O acesso à fila será encerrado às 17h. Quem estiver na fila após esse horário será atendido conforme a disponibilidade de ingressos.

Atendimento:

Terça a sábado: das 10h às 22h.

Domingos e feriados: das 14h às 20h.

Atenção: fechado em todas as segundas-feiras.

No dia 06/12 o atendimento na bilheteria será a partir das 11h.



*Cota de ingressos do tipo meia-entrada, limitada a 40% da capacidade, conforme a Lei Federal n.º 12.933/2013. Idosos não fazem parte destes números e não estão submetidos à limitação, por estarem enquadrados na Lei 10.741/2003.



Taxa de Serviço Online: 20%

Limite de ingressos por CPF: Clientes podem comprar até 06 ingressos sendo 02 meias-entradas.



FORMAS DE PAGAMENTO:

Cartões de crédito em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros e Pix



Fonte: Vagalume