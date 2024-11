Pitbull e Bon Jovi unem forças na colaboração "Now Or Never". Ouça com a letra e a tradução! Música traz o sample do hit "It's My Life", lançada pela banda de rock nos anos 2000 Vagalume|Do R7 14/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h28 ) twitter

Pitbull e Bon Jovi lançaram a colaboração "Now or Never" nesta quinta-feira (14), uma espécie de versão remixada do hit "It's My Life", da banda de rock de Nova Jersey. A música traz versos escritos por Pitbull, mas mantém o sample e o refrão do sucesso lançado pelo Bon Jovi nos anos 2000, no álbum "Crush".



A parceria, certamente inusitada, foi anunciada na semana passada e chega às plataformas digitais no mesmo dia da cerimônia do Grammy Latino, que acontece em Miami. Tanto Pitbull quanto Jon Bon Jovi estão escalados para fazer performances no evento. Será que podemos esperar que os dois dividam o palco?



Confira "Now or Never (With Bon Jovi)" com a letra e a tradução abaixo:



"Now or Never"



Mr. Worldwide with the iconic Bon Jovi

It's my life, it's now or never

I ain't gonna live forever

I just wanna live while I'm alive

It's a true order, my friend

It's my life, my heart is like an open highway

And just like Frank Sinatra said

Like Frankie said, I did it my way

We gonna do it our way

I just wanna live while I'm alive

That's why I say, everybody

Live life, don't let life live you (It's my life)

Dale



The world's always comin' to an end (Yah!)

Don't let it scare you out of livin' (Yah!)

Look at me mama, against all odds

Your little baby boy did it (Thank you ma!)

Escape poverty, did it (Yеah!)

Hit the lottery, did it (Yeah!)

I lеt all these boys do the rappin'

Me? I am a man of my word, I live it

Every day I say thank you

Every day I give thanks

Every day's Thanksgiving

Living is givin'

Introduce NASCAR to a new culture, winnin'

Every second, every minute

Every hour, every day

Every year I'm here (I'm here!)

Just live your life like Frank Sinatra

Your way, and have no fear



It's my life, it's now or never (Now or never!)

I ain't gonna live forever (That's right!)

I just wanna live while I'm alive

It's my life

(It's my life)

My heart is like an open highway (Yes sir!)

Like Frankie said, I did it my way

(We did it our way, baby!)

I just wanna live while I'm alive

It's my life



The world is mine and everything in it

The world is yours, just get up and get it

The world is mine and everything in it

The world is yours, just get up and get it



It's my life, it's now or never (Now or never!)

I ain't gonna live forever (That's right!)

I just wanna live while I'm alive

It's my life

(It's my life)

My heart is like an open highway (Yes sir!)

Like Frankie said, I did it my way

(We did it our way, baby!)

I just wanna live while I'm alive

It's my life



"Agora ou Nunca"



O Sr. Worldwide com o icônico Bon Jovi

É minha vida, é agora ou nunca

Eu não vou viver para sempre

Eu só quero viver enquanto estou vivo

É uma ordem verdadeira, meu amigo

É minha vida, meu coração é como uma estrada aberta

E assim como o Frank Sinatra disse

Como o Frankie disse, eu fiz do meu jeito

Nós faremos do nosso jeito

Eu só quero viver enquanto estou vivo

É por isso que eu digo, todo mundo

Viva a vida, não deixe a vida viver você (É a minha vida)

Vamos



O mundo está sempre chegando ao fim (É!)

Não deixe que isso te assuste e te impeça de viver (É!)

Olhe para mim, mamãe, contra todas as probabilidades

Seu garotinho conseguiu (obrigado, mãe!)

Escapou da pobreza, escapei (Sim!)

Ganhei na loteria, ganhei (Sim!)

Eu deixo todos esses garotos fazerem rap

Eu? Sou um homem de palavra, eu vivo de acordo

Todos os dias eu digo "obrigado"

Todos os dias eu agradeço

Todos os dias é dia de Ação de Graças

Viver é se entregar

Introduza a NASCAR a uma nova cultura, vencendo

Cada segundo, cada minuto

A cada hora, a cada dia

A cada ano, estou aqui (Estou aqui!)

Apenas viva sua vida como o Frank Sinatra

Do seu jeito, e não tenha medo



É a minha vida, é agora ou nunca (Agora ou nunca!)

Eu não vou viver para sempre (Isso mesmo!)

Eu só quero viver enquanto estou vivo

Essa é a minha vida

(É minha vida)

Meu coração é como uma estrada aberta (Sim senhor!)

Como o Frankie disse, eu fiz do meu jeito

(Fizemos do nosso jeito, amor!)

Eu só quero viver enquanto estou vivo

Essa é a minha vida



O mundo é meu, assim como tudo que há nele

O mundo é seu, apenas se levante e o conquiste

O mundo é meu, assim como tudo que há nele

O mundo é seu, apenas se levante e o conquiste



É a minha vida, é agora ou nunca (Agora ou nunca!)

Eu não vou viver para sempre (Isso mesmo!)

Eu só quero viver enquanto estou vivo

Essa é a minha vida

(É minha vida)

Meu coração é como uma estrada aberta (Sim senhor!)

Como o Frankie disse, eu fiz do meu jeito

(Fizemos do nosso jeito, amor!)

Eu só quero viver enquanto estou vivo

Essa é a minha vida



Fonte: Vagalume