Playboi Carti estreia no topo da parada de álbuns dos EUA com "MUSIC" Terceiro álbum do rapper explodiu nas paltaformas de streaming

