Policial proíbe Ed Sheeran de se apresentar em rua de Bengaluru, na Índia Astro está no país se apresentando para centenas de milhares de pessoas Vagalume|Do R7 09/02/2025 - 16h45 (Atualizado em 09/02/2025 - 16h45 )

Ed Sheeran enfrentou uma situação inesperada durante uma performance de improviso em uma rua de Bengaluru, Índia. Munido de seu violão, o popstar estava cantando "Shape Of You" para os passantes quando foi inacreditavelmente parado por um policial que disse que o músico não tinha permissão para se apresentar ali.



O incidente aconteceu na tarde de ontem (8) antes do primeiro dos dois concertos que Ed está fazendo no estádio NICE Grounds



De acordo com o Times of India, os policiais não reconheceram o cantor e, além disso, afirmaram que ele não possuía autorização do Cubbon Park Police ou da Church Street Association para cantar em local público.



Visivelmente contrariado, o inglês disse ao público: "Nós temos permissão para tocar aqui, mas esse policial está mandando parar com tudo."



Ed Sheeran encontra-se no meio de uma turnê extensa pela Índia, que deve seguir até meados de fevereiro. Depois, ele tem apresentações marcadas na China, Emirados Árabes Unidos e no Catar, antes de embarcar em uma série de shows em estádios pela Europa durante o verão.



Veja o incidente sendo noticiado pela televisão indiana:



O X/Twitter do Times Of India também divulgou os vídeos. Veja aqui.



