Policial que prendeu Justin Timberlake por dirigir embriagado é reconhecido como "Oficial do Ano" Caso aconteceu na pequena vila de Sag Harbor, no estado de Nova Iorque Vagalume|Do R7 06/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h25 )

Em junho do ano passado, Justin Timberlake foi preso por suspeita de dirigir sob a influência de álcool em Sag Harbor, um pequeno vilarejo localizado no estado de Nova Iorque. O responsável por sua prisão, o policial Michael Arkinson do Departamento de Polícia de Sag Harbor, recentemente recebeu o prêmio de "Oficial do Ano".



Esta homenagem foi concedida pelo chefe Rob Drake, destacando "o impacto significativo que o policial teve no departamento e na comunidade".



O caso de Timberlake começou quando ele foi acusado de desrespeitar um sinal de pare e não manter a faixa correta de direção. Em documentos judiciais, Arkinson relatou que o artista apresentava olhos vermelhos, cheiro forte de álcool no hálito, fala lenta e dificuldades em realizar testes de sobriedade.



Durante a detenção, Timberlake afirmou ao oficial que "apenas tomou um martini e seguiu seus amigos para casa". No entanto, seu advogado contestou a alegação de embriaguez na época da prisão.



Em um desdobramento posterior, em setembro, Timberlake aceitou um acordo judicial após inicialmente se declarar inocente. Ao reconhecer-se culpado da acusação de dirigir alcoolizado, ele foi condenado a pagar uma multa de $500, mais uma taxa adicional de $260, além de cumprir 25 horas de serviço comunitário em uma instituição à sua escolha.



PRISÃO VIROU MEME



Este caso virou até meme na ocasião, depois que a suposta reação do cantor à sua detenção foi revelada. Segundo o site Page Six, em conversa com o oficial Arkinson, Timberlake teria murmurado que a prisão "iria arruinar a turnê". O policial então perguntou, "qual turnê?", e o astro pop respondeu, "a turnê mundial".



Rapidamente, essa conversa virou tema de piadas e memes na internet entre os fãs de música e cultura pop.



Na ocasião, Justin Timberlake se preparava para dar início para a série de shows "The Forget Tomorrow World Tour", um retorno do artista às turnês depois de cinco anos.



Fonte: Vagalume