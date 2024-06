Post Malone anuncia álbum influenciado pela country music com outdoor gigante

Alto contraste

Há cinco semanas no topo da parada de singles dos EUA com "I Had Some Help (Feat. Morgan Wallen)", Post Malone anunciou que seu próximo álbum será lançado no dia 16 de agosto.



O sexto disco do cantor e rapper sai um ano depois de "Austin" e será marcado pelas infuências da música country, Além da parceria com Morgan Wallen, o disco também terá outro single que ele gravou com um astro da música de raiz norte-americana: "Pour Me A Drink", tem presença de Blake Shelton e será conhecida nesta sexta-feira, dia 21.



Além de Andrew Watt, homem de confiança do artista, quem também assina a produção de algumas canções do trabalho são os suecos Max Martin e Rami Yacoub.



Veja a postagem com o anúncio:



