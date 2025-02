Post Malone se une a integrantes do Nirvana para performance de "Smells Like Teen Spirit". Veja! Momento aconteceu para celebrar o aniversário de 50 anos do programa Saturday Night Live

Vagalume|Do R7 16/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share