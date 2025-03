Presidente da FIFA considera Drake como atração para o show do intervalo na final da Copa de 2026 Gianni Infantino reagiu bem à sugestão de performance do artista de hip hop Vagalume|Do R7 07/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h05 ) twitter

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, participou do programa "Good Day New York", da FOX 5, e foi questionado pela co-apresentadora Rosanna Scotto sobre a possibilidade de Drake se apresentar na Copa do Mundo de 2026. Scotto sugeriu: "Eu tenho uma ótima ideia para você no intervalo — Drake", mencionando que o rapper canadense esteve presente quando as cidades-sede foram anunciadas no ano anterior.



Infantino respondeu de forma descontraída, "Então podemos criar um pouco de rivalidade", referindo-se a uma disputa anterior entre o canadense e Kendrick Lamar, atração do mais recente show do intervalo do Super Bowl.



"Essa é uma boa ideia. Drake esteve conosco quando anunciamos as sedes da Copa. Eu devo ter o número dele salvo em algum lugar", disse o presidente da FIFA.



Infantino está criando bastante expectativa sobre o show do intervalo do Mundial de futebol, que vai ser produzido por Chris Martin, do Coldplay, e enfatizou a grandiosidade do evento em comparação ao Super Bowl, mencionando que deve atrair 2 bilhões de espectadores ao redor do mundo, com conteúdos em múltiplas línguas e de diferentes países.



O presidente da FIFA diz que este vai ser o melhor show do intervalo de todos os tempos e garante que não vai decepcionar a audiência. "Nós estamos pensando grande".



A Copa do Mundo 2026 acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho.



Fonte: Vagalume