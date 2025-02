Processo de agressão sexual de Jay-Z e Diddy contra menor de 13 anos é retirada Rapper, marido de Beyoncé, publicou carta para celebrar: "Vitória" Vagalume|Do R7 14/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 14/02/2025 - 22h45 ) twitter

Uma acusação de agressão sexual contra Jay-Z e Sean "Diddy" Combs foi retirada por uma mulher anônima, que alegou ter sido vítima dos artistas há 25 anos. Os advogados da requerente arquivaram o caso de forma voluntária e irrevogável nesta sexta-feira (14), o que impede qualquer reinstituição futura do processo.



O advogado de Shawn Carter (nome real do rapper), Alex Spiro, celebrou a decisão, afirmando: "O caso falso contra Jay-Z, que nunca deveria ter sido iniciado, foi encerrado de forma irrevogável. Jay-Z confrontou acusações terríveis e infundadas, nunca aceitou acordos, não desembolsou um único centavo e conseguiu limpar seu nome."



Originalmente, a ação foi aberta contra Combs em outubro de 2024, com alegações de que a mulher teria sido drogada e violentada por ele e duas outras celebridades durante uma festa pós-premiação dos MTV Video Music Awards, em 2000, quando ela tinha 13 anos. Em dezembro de 2024, Jay-Z foi incluído como réu.



Jay-Z negou veementemente as acusações, considerando-as "tão vis que imploro que você registre uma queixa criminal, e não civil". Seus advogados realizaram diversas tentativas de encerrar o caso antes da desistência da mulher não identificada, que optou por retirar as alegações.



Em janeiro, em nova tentativa de cancelamento do processo, a defesa de Carter solicitou ao juiz que aplicasse sanções contra o advogado que apresentou o caso, devido a várias inconsistências nas alegações.



Apesar das contradições reconhecidas, a mulher reiterou sua acusação em entrevista à NBC, com seu advogado Tony Buzbee afirmando à CNN: "Nossa cliente permanece convicta de que suas declarações são verdadeiras, conforme o melhor de sua memória."



Os representantes legais de Combs comentaram à CNN que a decisão de encerramento confirma que as ações judiciais são baseadas em falsidades, e não em fatos, reprovando sucessivos casos apresentados por indivíduos que permanecem anônimos.



Combs figura em mais de 40 processos por agressão sexual e enfrenta acusações de tráfico sexual, conspiração de extorsão e prostituição, pelas quais se declarou inocente.



JAY-Z SE MENIFESTOU



O rapper, marido de Beyoncé se manifestou através de uma carta pública, onde celebrou a sua "vitória". Ele citou no texto a sua família, incluindo esposaa e filhos, que tiveram que viver um "trauma", em suas palavras, com esta situação.



Veja a carta de Jay-Z a seguir:



"Hoje é uma vitória. As alegações frívolas, fictícias e terríveis foram rejeitadas. Este processo civil não tinha mérito e nunca iria a lugar nenhum. O conto fictício que eles criaram era de se dar risadas, se não fosse pela seriedade das alegações. Eu não desejaria essa experiência a ninguém. O trauma que minha esposa, meus filhos, entes queridos e eu sofremos nunca pode ser descartado.



Este advogado 1-800 consegue entrar com um processo se escondendo atrás de Jane Doe, e quando eles rapidamente percebem que a apropriação de dinheiro vai falhar, eles conseguem partir sem repercussões. O sistema falhou.



O tribunal deve proteger as vítimas, É CLARO, enquanto com a mesma responsabilidade ética, os tribunais devem proteger os inocentes de serem acusados ​​sem um pingo de evidência. Que a verdade prevaleça para todas as vítimas e para aqueles falsamente acusados ​​igualmente".



Fonte: Vagalume