Projeto de Beyoncé doará R$ 150 mil a estudantes de universidade na Bahia A organização BeyGOOD apoia a educação no Brasil com bolsas para universitários carentes Vagalume|Do R7 25/07/2024 - 01h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-