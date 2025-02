PSY pede desculpas a fãs por emagrecer Reação de seguidores do astro sul coreano chamou a atenção Vagalume|Do R7 14/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 14/02/2025 - 23h45 ) twitter

PSY é um dos maiores nomes da música sul coreana recente. Graças ao seu hit, "Gangnam Style", de 2012, as canções produzidas em seu país ganharam ainda mais força globalmente.



Resumindo: PSY se tornou um porta voz do K-pop e da música feita em seu país. O respeito por ele é sempre muito grande, mas um episódio triste chamou a atenção dos fãs, nesta sexta-feira (14).



O cantor fez uma postagem no Instagram comparando seu visual entre os anos de 2006 e 2025 e os comentários de alguns seguidores de seu país chamaram a atenção. Muitos faziam referência a perda de peso de PSY, em alguns casos com tom crítico.



Para muitos desses comentários, é possível ler respostas do próprio PSY com apenas uma palavra: "desculpe".



Esse comportamento chamou a atenção de fãs do ocidente, que além de considerarem rude a forma como o músico foi tratado, também o defenderam.



Em um comentário específico, uma fã sul coreana escreveu ao cantor: "Anime-se e coma muita comida deliciosa", fazendo referência a sua perda de peso. Ao que PSY respondeu "desculpe", uma fã colombiana tomou a frente para defendê-lo: "Você não precisa pedir desculpas. Se você está feliz é o suficiente".



Em outros casos, seguidores deixaram mensagens em tom de deboche, como "Nossa, olha o magro" e "É falta de gestão. O kimchi (prato típico coreano) ficou menor, risos". Para todas essas mensagens, PSY, educadamente, deixou o pedido de desculpas.



Veja a postagem abaixo:



